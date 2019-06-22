Denizlispor Rodallega'yı açıkladı
47 dakika önce
Denizlispor, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.
Denizlispor
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:39 Kaynak: İHA
, Kolombiyalı golcü Hugo
Rodallega'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.
Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, Hugo Rodallega'yı açıkladı. Kulüp resmi sosyal medyada hesabından oyuncunun transferi ile ilgili bir paylaşım yapıldı. Trabzonspor
'un eski oyuncusu ile daha önce Denizli'de görüşen yönetim, Kolombiya'da bulunan menajeri aracılığıyla sözleşme imzaladı. Rodellega ile 1 yıllığına anlaşma sağlandı. - DENİZLİ
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Denizlispor, Hugo Rodallega ile anlaştı
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