Son Dakika Haberleri: Denizlispor Rodallega'yı açıkladı
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Denizlispor Rodallega'yı açıkladı

47 dakika önce

Denizlispor, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Denizlispor Rodallega'yı açıkladı, System.String[]
Denizlispor, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, Hugo Rodallega'yı açıkladı. Kulüp resmi sosyal medyada hesabından oyuncunun transferi ile ilgili bir paylaşım yapıldı. Trabzonspor'un eski oyuncusu ile daha önce Denizli'de görüşen yönetim, Kolombiya'da bulunan menajeri aracılığıyla sözleşme imzaladı. Rodellega ile 1 yıllığına anlaşma sağlandı. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:39 Kaynak: İHA
Hugo Rodallega Martinez, Denizlispor, Spor
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