Son Dakika Haberleri: Denizlispor sackey'i kiraladı
Son Dakika Spor Haber

Denizlispor sackey'i kiraladı

3 saat önce

SÜPER Lig'de transfer döneminin son günlerinde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Yukatel Denizlispor, Alanyaspor'dan ön libero Isaac Sackey'i 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

Denizlispor sackey'i kiraladı, System.String[]

SÜPER Lig'de transfer döneminin son günlerinde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Yukatel Denizlispor, Alanyaspor'dan ön libero Isaac Sackey'i 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. Ligde 4 sezondur Alanyaspor'da forma giyen 25 yaşındaki Ganalı futbolcu, geçen yıl 21 maçta görev yaptı. Gana Milli Takımı'nda da oynayan Sackey, Çekya temsilcisi Sloven Liberec'te yetişti.


Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şenol Güneş, Kasımpaşa maçını tribünden takip etti
Kasımpaşa evinde Ankaragücü'ne yenildi Göztepe, Başakşehirli oyuncu Mossoro ile anlaştı Emre Mor gördüğü kırmızı kart için özür diledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:18:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizlispor sackey'i kiraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]