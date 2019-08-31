Denizlispor sackey'i kiraladı
3 saat önce
SÜPER Lig'de transfer döneminin son günlerinde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Yukatel Denizlispor, Alanyaspor'dan ön libero Isaac Sackey'i 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:34 Kaynak: DHA
SÜPER Lig'de transfer döneminin son günlerinde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Yukatel Denizlispor, Alanyaspor'dan ön libero Isaac Sackey'i 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. Ligde 4 sezondur Alanyaspor'da forma giyen 25 yaşındaki Ganalı futbolcu, geçen yıl 21 maçta görev yaptı. Gana Milli Takımı'nda da oynayan Sackey, Çekya temsilcisi Sloven Liberec'te yetişti.
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