Son Dakika Haberleri: Denizlispor Sackey'i kiraladı
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Denizlispor Sackey'i kiraladı

2 saat önce

Süper Lig'de transfer döneminin son günlerinde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Yukatel Denizlispor, Alanyaspor'dan ön libero Isaac Sackey'i 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

Denizlispor Sackey'i kiraladı, System.String[]

Süper Lig'de transfer döneminin son günlerinde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Yukatel Denizlispor, Alanyaspor'dan ön libero Isaac Sackey'i 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.


Ligde 4 sezondur Alanyaspor'da forma giyen 25 yaşındaki Ganalı futbolcu, geçen yıl 21 maçta görev yaptı. Gana Milli Takımı'nda da oynayan Sackey, Çekya temsilcisi Sloven Liberec'te yetişti.

Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:53 
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