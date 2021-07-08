Denizlispor sahaya indi
08.07.2021 11:00
SÜPER Lig'den TFF 1'inci Lig'e düştükten sonra kadrosu dağılıp kongresinde aday çıkmayınca yönetim krizi yaşayan Denizlispor, antrenmanlara takımda geçen sezondan kalan 7 isim ve daha önceden kiralık gönderilen futbolcularla başladı.
SÜPER Lig'den TFF 1'inci Lig'e düştükten sonra kadrosu dağılıp kongresinde aday çıkmayınca yönetim krizi yaşayan Denizlispor, antrenmanlara takımda geçen sezondan kalan 7 isim ve daha önceden kiralık gönderilen futbolcularla başladı. Altyapı takviyeli toplam 19 futbolcusu bulunan Denizlispor'u Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki yeni sezonun ilk antrenmanında Antrenör Veli Acar çalıştırdı. Yönetimin tarihlerini 26 Temmuz-3 Ağustos olarak açıkladığı olağanüstü kongreye odaklanan Denizli'de takımın sezon öncesi kampa gidip gitmeyeceği veya transfer yasağının açılıp açılmayacağı belirsiz.
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