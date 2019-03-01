Denizlispor, Şanlıurfa'da Elazığspor'la Karşılaşacak

SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde şampiyonluk mücadelesi verdiği Osmanlıspor'a 2-0 yenilerek liderlik koltuğunu rakibine kaptıran Denizlispor, yarın ateş hattından kurtulmak isteyen Tetiş Yapı Elazığspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.





SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde şampiyonluk mücadelesi verdiği Osmanlıspor'a 2-0 yenilerek liderlik koltuğunu rakibine kaptıran Denizlispor, yarın ateş hattından kurtulmak isteyen Tetiş Yapı Elazığspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı'nın yıkılması nedeniyle Şanlıurfa GAP Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Mücadelede Zorbay Küçük düdük çalacak.



Yeşil-siyahlılarda kart cezalısı orta saha Recep Niyaz müsabakada forma giyemeyecek, cezası sona eren stoper Abdulkerim ise teknik direktör Yücel İldiz'in görev vermesi durumunda sahadaki yerini alabilecek. Sıralamada 47 puanla 2. basamakta yer alan Denizlispor'un deneyimli çalıştırıcısı Yücel İldiz, Elazığspor karşılaşmasının zorlu ve çekişmeli geçeceğini söyledi. İldiz, "Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz" dedi.



Denizlispor'un muhtemel 11'i şöyle;



Stavhkowiak - Furkan, Alperen, Abdulkerim, Keremcan, Deniz, Mbamba, Aissati, Ziya, Burak Çalık, Mehmet. - Denizli

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