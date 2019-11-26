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Denizlispor seri peşinde

6 saat önce

SÜPER Lig'de evinde Çaykur Rizespor'u yenerek taraftarı önündeki 4 maçlık mağlubiyet serisine son veren Yukatel Denizlispor, bu hafta Gaziantep FK deplasmanında da kazanıp 2'de 2 yapmak istiyor.

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SÜPER Lig'de evinde Çaykur Rizespor'u yenerek taraftarı önündeki 4 maçlık mağlubiyet serisine son veren Yukatel Denizlispor, bu hafta Gaziantep FK deplasmanında da kazanıp 2'de 2 yapmak istiyor. Bu sezon yalnız sezonun ilk 2 haftasında Galatasaray ve Antalyaspor'u yenerek 2'de 2 yapan Denizli, ardından seri galibiyete hasret kaldı. Antrenmanlara Haluk Ulusoy Tesisleri'nde başlayan yeşil-siyahlı ekipte, Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonucu rakibiyle çarpışarak ambulansla hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Zeki Yavru çalışmaya katılmadı. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Rize karşısında takım olarak şanssızlıklarını kırdıklarını söyledi.

Kazanarak yola devam etmek istediklerini belirten Başkan Çetin, kendilerini daha iyi günlerin beklediğine inandığını belirtti. Bir grup taraftarın maçta kendisine yönelik istifa sloganları atması ile ilgili de konuşan Çetin, "Protesto edenlerin hepsinin canı sağ olsun. Bu kulüp kolay bir yerlere gelmedi. Bizi 3-4 ay sonra daha iyi anlayacaklardır. Stadımıza gelip destekliyorlar. Biz yine de hepsini takdir ediyoruz. Onlar bizim kardeşlerimiz. Saygı duyuyoruz. Biz iyi skor aldıkça bunların da arkası kesilir. Ancak burada bilinçli ve bireysel sıkıntılar da var. Eğer bu protestolar hakaret boyutuna ulaşırsa emniyet teşkilatımız ve devletimiz gerekeni yapar. Takımın motivasyonu etkilenir ve başarısız olursa bu şehrin geri kalan nüfusu da onlardan bunun hesabını sorar" dedi.


Çaykur Rizespor, Denizlispor, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:13 Kaynak: DHA
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