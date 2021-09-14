Denizlispor seri peşinde

TFF 1'inci Lig'de ilk 3 maçını kaybettikten sonra geçen hafta deplasmanda yeni transferleriyle çıktığı maçta sezonun iddialı ekibi Eyüpspor'u 2-0 yenerek çıkışa geçen Denizlispor yarın evinde Adanaspor'la karşılaşacak.

TFF 1'inci Lig'de ilk 3 maçını kaybettikten sonra geçen hafta deplasmanda yeni transferleriyle çıktığı maçta sezonun iddialı ekibi Eyüpspor'u 2-0 yenerek çıkışa geçen Denizlispor yarın evinde Adanaspor'la karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda Ömer Faruk Turtay'ın düdük çalacağı müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Yeşil-siyahlılarda kart cezalısı Erdal, Adanaspor'a karşı forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP ve localar 100, B-D üst tribünü 80, A-E üst tribünü 60, A-E alt tribünü 40 ve kale arkası 20 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Serhat Gülpınar, Eyüpspor galibiyetinin ardından moral bulduklarını söyledi. Gülpınar, "Hedefimiz seri galibiyetlerle üst sıralara tırmanmak. Adanaspor karşılaşmasında elimizden gelen en iyi mücadeleyi göstereceğiz" diye konuştu.



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