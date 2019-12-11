Denizlispor seriyi sürdürmek istiyor - Son Dakika
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Denizlispor seriyi sürdürmek istiyor

7 saat önce

SÜPER Lig'de son haftaların formda takımı Yukatel Denizlispor, pazartesi günü Trabzonspor deplasmanında yükselişini sürdürmek istiyor.

Denizlispor seriyi sürdürmek istiyor, System.String[]

SÜPER Lig'de son haftaların formda takımı Yukatel Denizlispor, pazartesi günü Trabzonspor deplasmanında yükselişini sürdürmek istiyor. Takım olarak performanslarının her hafta arttığını ifade eden Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladık. Moral ve motivasyonumuz üst seviyede. Her hafta oyunsal anlamda daha da ileri gidiyoruz. Deplasmanda en iyi sonucu alıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Denizli'de tedavisi süren Sapunaru, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde takımdan ayrı çalışırken, baba olan Barrow, özel izinle antrenmana katılmadı.Ligde çıktığı son 3 maçta 7 puan toplayan Denizlispor, 18 puanla 10'uncu sırada yer alıyor.


Trabzonspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:22 Kaynak: DHA
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