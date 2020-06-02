Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

Denizlispor, korona virüs (Covid - 19) sebebiyle ara verilen Süper Lig'in 27. haftasında karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

Denizlispor, korona virüs (Covid - 19) sebebiyle ara verilen Süper Lig'in 27. haftasında karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Dünyayı sarsan korona virüs (Covid - 19) sebebiyle ara verilen ligin tamamlanması kararının ardından Denizlispor, 27. haftada oynanması planlanan Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. 15 Haziran'da oynanacak olan müsabakanın hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesislerinde Bülent Uygun idaresinde gerçekleştirdiği ısınma ve kondisyon antrenmanlarıyla devam etti. Müzik eşliğinde yapılan antrenmanda futbolcuların dans etmeleri ile renkli dakikalar yaşandı. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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