Denizlispor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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