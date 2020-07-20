Denizlispor son saniyede yıkıldı - Son Dakika

Denizlispor son saniyede yıkıldı

Denizlisporlu oyuncular ve teknik ekip 90 dakika bitiminde yıkıldı.

Denizlisporlu oyuncular ve teknik ekip 90 dakika bitiminde yıkıldı. Son hafta evinde küme düşmesi kesinleşen Ankaragücü ile evinde karşı karşıya gelecek 35 puanlı Denizlispor, alacağı bir beraberlikle bile yoluna Süper Lig'de devam edecek. Denizli mağlup olması halinde ise diğer rakipleri 35 puanlı Çaykur Rizespor, 32'şer puandaki BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor'un maçlarının sonucunu bekleyecek.

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Yeşil-siyahlılara yenilgi durumunda ligde kalmak için Yeni Malatya ve Kayserispor'un galip gelmemesi yetecek. İkili, üçlü ve dörtlü averaj hesabının dahi yapıldığı ateş hattında Denizlispor her ihtimali göz önünde bulunduracak. Denizlispor, ikili averajda düşme hattındaki Kayserispor ve Yeni Malatyaspor'un gerisinde kalırken, yalnız Çaykur Rizespor'a üstünlük sağladı. Yeşil-siyahlı ekip üçlü averaj halinde bir tek Çaykur Rizespor'u geçmeyi başardı. Olası puan eşitliği halinde son hafta dörtlü averaj kalır, ateş hattındaki tüm takımlar ligi 35 puanla tamamlarsa düşen iki takım Yeni Malatyaspor ve Yukatel Denizlispor olacak.


ANKARAGÜCÜ'NÜ YENECEĞİZ


Denizlispor Teknik Sorumlusu Levent Kartop, averaj hesabı yapmadan Ankaragücü maçını kazanarak ligde kalacaklarını söyledi. İplerin kendi ellerinde olduğunu ifade eden Kartop, "Kendi kaderimizi kendimiz çizeceğiz. Son hafta puan almamız halinde rakiplerimizin durumuna bakmaksızın yolumuza Süper Lig'de devam edeceğiz. Alanyaspor deplasmanından puanla dönüyorduk. Son saniyede golü yedik. Şimdi ligde kalışımızı ilan etmiştik. Ancak bizim başımız dik. Oyuncularımı kutluyorum. Biz bu ligi hak ediyoruz. Ankaragücü maçında gerekenleri yapacağız" diye konuştu.


Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Denizlispor, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:36 

Son Dakika Spor Denizlispor son saniyede yıkıldı - Son Dakika Spor
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