Denizlispor, Süper Lig'de 21. sezonuna çıkacak - Son Dakika

Denizlispor, Süper Lig'de 21. sezonuna çıkacak

Süper Lig'e 9 sezon aradan sonra geçen yıl dönen Yukatel Denizlispor, 2020-2021 sezonuyla ligde 21. kez yer alacak.

Denizlispor, Süper Lig'de 21. sezonuna çıkacak, System.String[]

Süper Lig'e 9 sezon aradan sonra geçen yıl dönen Yukatel Denizlispor, 2020-2021 sezonuyla ligde 21. kez yer alacak.

Süper Lig'de ilk olarak 1983- 1984'te mücadele ettikten sonra 3 kez ligden düşen Denizlispor, 2002-2003'te o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselmesine rağmen o sezon kupayı kazanan Portekiz ekibi Porto'ya yenilerek organizasyondan elenmişti.

Geçen yıl 4 farklı teknik adamın görev yaptığı yeşil-siyahlı ekipte bu sezon takımın başında Hırvat teknik adam Robert Prosinecki yer alacak.

Süper Lig'de 688 karşılaşmaya çıktı

Ligde daha önce 20 sezonda 688 karşılaşmaya çıkan yeşil-siyahlı ekip, 211 galibiyet, 182 beraberlik ve 295 mağlubiyet aldı.

Bu müsabakalarda 837 gol atan yeşil-siyahlı ekip kalesinde 980 gol gördü.

Bu sezon mücadele edeceği takımlardan 18'iyle daha önce ligde karşılaşan Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hatayspor'la ilk kez Süper Lig'de rakip olacak.

En fazla forma giyen Roman Kratochvil

Süper Lig geçmişinde 286 farklı ismin mücadele ettiği Yukatel Denizlispor'da 198 maça çıkan Roman Kratochvil en fazla forma giyen isim konumunda bulunuyor. Slovak oyuncuyu 171 müsabakayla Serhat Gülpınar, 163 karşılaşmayla Kenan Atay, 162 maçla Zafer Dinçer ve 161 müsabakayla Zafer Derici izliyor.

En golcü isim Zafer Dinçer

Süper Lig'de 1983-1984 sezonundan itibaren 5 sezon forma giyen Zafer Dinçer attığı 39 golle takımın en golcü ismi. Zafer Dinçer'in ardından en fazla gol atanlar 36 golle Hüseyin Şengül, 33 golle Roman Kratochvil, 32 gole ulaşan Veysel Cihan, 31 gollü Ersen Martin ve 30 gole imza atan Yusuf Şimşek.

Alanyaspor ile Kasımpaşa'ya karşı galibiyeti yok

Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa ile 6, Alanyaspor ile 2 maça çıkan Ege temsilcisinin bu takımlara karşı galibiyeti bulunmuyor.

İlk hafta konuk olacağı Ege Bölgesi'nin diğer temsilcisi Göztepe'ye karşı 8 maçta hiç yenilmeyen yeşil-siyahlı ekip, 6 müsabakada 4 galibiyet ve 4 beraberlikle sahadan ayrıldı.

En çok Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü ve Trabzonspor'la karşılaşan Yukatel Denizlispor'un Süper Lig'de bu sezon bulunan rakiplerine karşı daha önce aldığı sonuçlar şöyle:

TakımlarOGBMAY
Alanyaspor200216
Antalyaspor2688103440
Beşiktaş4048283374
Çaykur Rizespor2210573322
Fatih Karagümrük210113
Fenerbahçe40410263691
Galatasaray4069253773
Gaziantep FK210122
Gençlerbirliği401612126959
Göztepe8440137
Kasımpaşa6015411
Kayserispor166461517
Konyaspor145541919
Medipol Başakşehir83141011
MKE Ankaragücü40617173956
Sivasspor123181116
Trabzonspor4087253159
Yeni Malatyaspor210135

Spor Toto Süper Lig, Zafer Dinçer, Denizlispor, 1984, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 11:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Denizlispor, Süper Lig'de 21. sezonuna çıkacak - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaşlı taraftarların "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptığı Mario Mandzukic, Instagram hesabını yoruma kapattı Tesisatçı, indirim talep eden müşterisini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü Fenerbahçe'nin teklif yapmayacağı Eran Zahavi, Bundesliga 2 ekibi Hannover'i değerlendirmeye aldı Son Dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler 9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşini katleden öğretmen, 4. kattan atlayarak intihar etti Stoper transfer etmek isteyen Lazio, Ozan Kabak'ı gündemine aldı Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine 17 kuruş indirim geldi Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan "pes" dedirten sözler: Param var cezayı öderim İktidar hayaliyle yola çıkan İnce'ye yakınındaki isimlerden biri olan Tanju Özcan sırt döndü Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı Son Dakika: Galatasaray'la yollarını ayıran Adem Büyük, Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı
Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı         
15:08
Yunanistan'dan gerilimi artıran adım! Ağır silahlı Zodyak botlarıyla Meis Adası'nda devriye atıyor Yunanistan'dan gerilimi artıran adım! Ağır silahlı Zodyak botlarıyla Meis Adası'nda devriye atıyor         
15:08
Parti yapan komşularını uyaran doktor darbedildi Parti yapan komşularını uyaran doktor darbedildi         
15:04
Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı         
14:57
Aston Villa, Ollie Watkins'i kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattı Aston Villa, Ollie Watkins'i kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattı         
14:31
Gökhan Töre'nin menajeri, transfer görüşmesi için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi Gökhan Töre'nin menajeri, transfer görüşmesi için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi         
14:26
Cenk Tosun'dan transfer iddialarına yanıt: Dizim tam iyileşmedi, beni neden transfer etsinler ki? Cenk Tosun'dan transfer iddialarına yanıt: Dizim tam iyileşmedi, beni neden transfer etsinler ki?         
14:04
İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı         
14:01
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı         
13:57
Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat         
13:38
İkinci el araç ticaretinde yeni dolandırıcılık! 50 TL'ye kilometreyi düşüren dolandırıcılar 10 bin TL kar ediyor İkinci el araç ticaretinde yeni dolandırıcılık! 50 TL'ye kilometreyi düşüren dolandırıcılar 10 bin TL kar ediyor         
13:28
İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı         
12:29
Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu         
12:28
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor         
12:17
Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada         
12:15
Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi         
11:57
İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı         
11:56
Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı         
11:35
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı         
10:27
Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın "Çocuk kimden?" kavgasına kurban gitmiş         
10:25
Amerika'daki ani hava değişimleri devam edecek; benzer durum Türkiye'de de olabilir Amerika'daki ani hava değişimleri devam edecek; benzer durum Türkiye'de de olabilir         
10:17
Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı         
10:17
Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım         
09:43
Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek         
09:40
Katillerine 15 yıl hapis cezası verilen üniversiteli gencin babası: Baş üstünde baş kalmaz Katillerine 15 yıl hapis cezası verilen üniversiteli gencin babası: Baş üstünde baş kalmaz         
08:20
Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi         
08:15
Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı         
07:19
Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın "AK Partili misiniz?" sorusunu yanıtladı         
23:58
Fenerbahçe, Edinson Cavani için 5 milyon euroluk teklif yaptı Fenerbahçe, Edinson Cavani için 5 milyon euroluk teklif yaptı         
20:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2020 18:48:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlispor, Süper Lig'de 21. sezonuna çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei