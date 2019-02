Denizlispor Süper Lig'e Koşuyor

Spor Toto 1'inci Lig'de zirveyi yarışını yakından ilgilendiren maçta önemli rakiplerinden Altınordu'yu Burak Çalık'ın golüyle 1-0 mağlup eden Denizlispor Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaştı.





Çok kritik bir galibiyete imza atan yeşil-sihaylılar teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde yenilmezlik serisini 13 maça çıkarıp camiasını sevince boğdu. En yakın rakibi Osmanlıspor'un 5 puan önünde yer alan Ege ekibi, ikinci yarıda üst sıraları hedefleyen takımlara karşı müthiş bir performans ortaya koydu. Önce Gazişehir Gaziantep deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Denizlispor evinde Adana Demirspor'u 5-1 yenerek flaş bir sonuca imza attı. Zorlu Hatayspor deplasmanında ise son dakikada bulduğu golle beraberliği elde eden Denizlispor tam 14 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Altınordu engelini de aştı.



İLDİZ ÇOK MUTLU



Kariyerinde Kardemir Karabükspor ve Yeni Malatyaspor'u toplamda 3 kez Süper Lig'e çıkaran Yücel İldiz, Altınordu müsabakasında 3 puanı sonuna kadar hak ettiklerini dile getirdi. "Tüm futbolcularımı kutluyorum, maçı kazanmayı çok istediler" diyen deneyimli teknik adam, "Her iki devrede de Altınordu'ya pozisyon vermeden galibiyet golünü kovaladık ve sonunda attık. Camia olarak hepimiz çok mutluyuz. Elbette kolay bir müsabaka oynamadık. Zaten bundan sonra da her maç çok çetin geçecek. Biz işimize bakacağız, sağlam basacağız. Herkes de zorluğun bilincinde. Buna göre sıkı sıkıya çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Taraftarımız da her zamanki gibi muhteşemdi. Onların desteği ile kazandık. Umarım sezon sonunda bize gönül verenlere Süper Lig coşkusu yaşatırız" diye konuştu.



BAŞKAN ÇETİN İNANIYOR



Başkan Ali Çetin de 90 dakika bitiminde büyük coşku yaşadı. Teknik heyeti ve futbolcuları tek tek kutlayan Ali Çetin, "Hepimiz şampiyonluğa inandık" diye konuştu. Altınordu'nun güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Başkan Çetin, "Futbolcularımızın gayreti hepimizi çok sevindirdi. Kazanmayı herkes çok istedi ve başardık. Muhteşem bir mücadele vererek Altınordu'yu mağlup eden takımımızı kutluyorum. Şampiyonluk yolunda çoğu gitti, azı kaldı. Bizler inandık, şehrimiz inandı. Çizgimizi bozmadan Süper Lig'e yürümek istiyoruz" yorumunu yaptı.



Öte yandan Ege ekibi bu hafta Eskişehirspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. - Denizli

