Denizlispor süresiz kadro dışı bıraktığı Oğuz Yılmaz ile anlaşmaya vardı

Denizlispor'da geçtiğimiz hafta süresiz kadro dışı bırakıldığı açıklanan Oğuz Yılmaz ile maddi koşullarda anlaşıldığı ve oyuncunun Antalya kampına katıldığı kaydedildi.



Denizlispor Yönetim Kurulu imzası ile geçtiğimiz hafta yapılan yazılı açıklamada, alacakları için TFF'ye başvuran Mehmet Akyüz, Oğuz Yılmaz ve Burak Çalık'ın süresiz kadro dışı bırakılarak kendilerine kulüp bulmaları istendiği duyurulmuştu.



Bugün yapılan açıklamada ise bu futbolculardan Oğuz Yılmaz ile anlaşıldığı belirtilerek, "Maddi konularda ihtilaf yaşadığımız Oğuz Yılmaz ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır. Kendisi takımımızın Antalya kampına katılarak takımımız ile çalışmalara başlayacaktır" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ