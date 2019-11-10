Denizlispor taraftarı yuhaladı, Beşiktaş taraftarı alkışladı!

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor forması giyen Olcay Şahan, Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Deneyimli futbolcu, Beşiktaş taraftarı tarafından alkışlanırken; Denizlispor taraftarı tarafından yuhalandığını söyledi.



Olcay Şahan'ın açıklamaları şu şekilde;



"Ben kendimi kanıtlamış bir futbolcuyum. Beşiktaş'ta iyi ve kötü günlerim oldu. Taraftarın sevgisini hissetmek güzel bir şey. Denizlispor taraftarlarına ise söyleyecek bir şeyim yok, kaybettik diye üzgünlerdir, onlara da bir gün kendimi sevdireceğim."