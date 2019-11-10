Son Dakika Haberleri: Denizlispor taraftarı yuhaladı, Beşiktaş taraftarı alkışladı!
Son Dakika Spor Denizlispor taraftarı yuhaladı, Beşiktaş taraftarı alkışladı!

Denizlispor taraftarı yuhaladı, Beşiktaş taraftarı alkışladı!

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor forması giyen Olcay Şahan, Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Denizlispor taraftarı yuhaladı, Beşiktaş taraftarı alkışladı!, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor forması giyen Olcay Şahan, Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.


Deneyimli futbolcu, Beşiktaş taraftarı tarafından alkışlanırken; Denizlispor taraftarı tarafından yuhalandığını söyledi.


Olcay Şahan'ın açıklamaları şu şekilde;


"Ben kendimi kanıtlamış bir futbolcuyum. Beşiktaş'ta iyi ve kötü günlerim oldu. Taraftarın sevgisini hissetmek güzel bir şey. Denizlispor taraftarlarına ise söyleyecek bir şeyim yok, kaybettik diye üzgünlerdir, onlara da bir gün kendimi sevdireceğim."

Olcay Şahan, Denizlispor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:37 
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