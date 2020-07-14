Denizlispor taraftarları galibiyetin ardından stat önünde 3 puanı kutladı
Denizlispor'un galibiyet hasretinin sona ermesiyle taraftarlar stat önüne gelerek 5 haftanın sonunda gelen 3 puanı doyasıya kutladı.
Denizlispor'un galibiyet hasretinin sona ermesiyle taraftarlar stat önüne gelerek 5 haftanın sonunda gelen 3 puanı doyasıya kutladı. Men cezası alan Ali Çetin ve Teknik Direktör Levent Kartop, taraftarların yanına gelerek selamladı.
Süper Lig'in 32. Haftasından Denizlispor, şampiyonluk yarışının favorilerinden Trabzonspor'u Hadi Sacko ve Oscar Estupinan'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. pandemi sebebiyle ara verilen sezonun tekrar başlamasının ardından yeşil siyahlı ekip 3 puana hasret kaldı. 5 haftanın sonunda sadece deplasmanda 1 puan alabilen Denizlispor, ligde kalma mücadelesine devam ediyor. Şampiyonluk için var gücüyle mücadele eden Karadeniz ekibinden 3 puanı alan yeşil siyahlı ekibin taraftarları stat önüne geldi. korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan müsabakada maçın bitimine dakikalar kala taraftarlar bir bir takımı karşılamaya geldi. bir yandan meşaleler yanarken bir yandan da tezahüratlar atıldı. 14 günlük men cezası alan Başkan Ali Çetin ve Levent Kartop taraftar ile buluştu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 08:57 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Denizlispor taraftarları galibiyetin ardından stat önünde 3 puanı kutladı - Son Dakika
Son Dakika 15:18 Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 15:07 Devlet kurumuna girip "Size koronavirüs hediye getirdim" diyen şahsa 3 bin lira para cezası 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:47 Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:26 Son dakika: Cudi Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik Yıldırım-1 Cudi operasyonu başladı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:03 Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü 13:51 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kritik toplantı başladı 13:45 Alışveriş merkezinde görüntülenen Ricardo Quaresma, 390 bin TL harcadı 13:44 Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü