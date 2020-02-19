Denizlispor, teknik direktör Bülent Uygun'la prensipte anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor, teknik direktör Bülent Uygun'la prensipte anlaştı - Son Dakika Spor

Denizlispor, teknik direktör Bülent Uygun'la prensipte anlaştı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da, teknik direktör Bülent Uygun ile prensipte anlaşıldığı bildirildi.

Denizlispor, teknik direktör Bülent Uygun'la prensipte anlaştı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da, teknik direktör Bülent Uygun ile prensipte anlaşıldığı bildirildi.

Yeşil-siyahlı kulübün başkan yardımcısı Kaan Şanlıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmet Özdilek ile yolları ayırmalarının ardından yeni teknik direktörü belirlemek için çeşitli görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Bülent Uygun ile prensipte anlaşmaya vardıklarını aktaran Şanlıkan, son olarak Hes Kablo Kayserispor'da görev alan teknik adamla, Denizli'ye gelmesinin ardından sözleşme imzalamayı planladıklarını kaydetti.

Bülent Uygun, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:38 Kaynak: AA
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