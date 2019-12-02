Denizlispor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile çıkış yakaladı

Sezona Yücel İldiz ile başlayan ve ilk 7 haftada 8 puan toplayan Yukatel Denizlispor, Özdilek yönetiminde çıktığı 6 maçtan ise 3 galibiyet alarak hanesine 9 puan yazdırdı.



Ligin 7. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyet sonrası İldiz ile yollar ayrılırken, takımın başına Özdilek, geçti.



Özdilek'in kulübede yer aldığı ilk maçta evinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Denizlispor, 9. hafta mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.



Ligin 10. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-0, 11. haftada ise Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan yeşil-siyahlılar, 12. haftada evinde karşılaştıkları Çaykur Rizespor'u 2-0 yenmeyi başardı.



Dün deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek, puanını 17'e çıkaran Ege ekibi, son iki haftayı 6 puanla kapamanın sevincini yaşıyor.



Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deplasmanda aldıkları 3 puanın altın değerinde olduğunu kaydederek, "İyiler her zaman kazanır. Kalbimiz güzelse, hikayemiz de mutlu biter. Taraftarımıza, hocamıza, takımımıza sonsuz teşekkürler. Bu galibiyet tüm şehrimize armağan olsun. Biz biliyoruz ki hedefimize ulaşacağız. Şimdi de emin adımlarla bu hedefe yürüme zamanıdır." ifadelerini kullandı.



Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek.



Yeşil-siyahlı takımın bu sezon oynadığı 13 lig maçında aldığı sonuçlar şöyle:



Hafta Karşılaşma Skor



1. Yukatel Denizlispor- Galatasaray 2-0 2. Antalyaspor- Yukatel Denizlispor 0-2 3. Göztepe-Yukatel Denizlispor 0-0 4. Yukatel Denizlispor- Konyaspor 0-1 5. İstiklal Mobilya Kayserispor- Yukatel Denizlispor 1-1 6. Yukatel Denizlispor- Kasımpaşa 0-1 7. BtcTurk Yeni Malatyaspor- Yukatel Denizlispor 5-1 8. Yukatel Denizlispor -Fenerbahçe 1-2 9. Gençlerbirliği- Yukatel Denizlispor 0-2 10. Yukatel Denizlispor - Demir Grup Sivasspor 0-2 11. Beşiktaş- Yukatel Denizlispor 1-0 12. Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizspor 2-0 13. Gaziantep FK- Yukatel Denizlispor 1-2



