Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Gerekirse maçlar seyircisiz oynansın - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Gerekirse maçlar seyircisiz oynansın - Son Dakika Spor

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Gerekirse maçlar seyircisiz oynansın

6 saat önce

SÜPER Lig'de son 2 maçından 4 puan çıkaran Yukatel Denizlispor, hafta sonu evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Bülent Uygun futbolcularına koronavirüs uyarısı yaptı.

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Gerekirse maçlar seyircisiz oynansın, System.String[]

SÜPER Lig'de son 2 maçından 4 puan çıkaran Yukatel Denizlispor, hafta sonu evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Bülent Uygun futbolcularına koronavirüs uyarısı yaptı.

Takımdan dünyayı korkutup ilk kez dün ülkemizde de görülen salgına karşı dikkatli olmalarını isteyen deneyimli teknik adam, "Koronavirüse karşı doktorlar günde en az 3 kez ellerin dirseklere kadar yıkanmasını söylüyorlar. Günde 5 vakit yıkandığımız Müslüman bir ülkeden bahsediyoruz. O yüzden ağzımızı ve burnumuzu temizliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yurt dışına giden oyuncularımız için özel maskeyle dezenfektelerini yaptık" diyen Uygun, "Kendilerine, 'Eş, dost, akrabayla fazla samimi olmaya gerek yok, uzaktan selam verin, birbirinize selamlarınızı uzaktan verin' diye uyarılarımızı yapıyoruz. Özellikle oyuncularımıza bağışıklık sistemini güçlendiren vitamin takviyesi yaptık. Kendilerinde herhangi bir rahatsızlık hissedenlerin durumlarını bize bildirmesini istedik. Türkiye'de de bir vakaya rastlanmış durumda. Tüm dünyaya yayılan bir virüs Türkiye'ye gelmeseydi ayıp olurdu. Hoş gelmedi, inşallah kimseye bir şey olmaz. Devletimiz inanılmaz derecede önlemler alıyor. Allah'ım ölüm yaşatmasın" diye konuştu.

"MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANSIN"

Bu süreçte gerekirse futbol müsabakalarının seyircisiz oynanabileceğini kaydeden Bülent Uygun, "İnsan sağlığı hepimiz için önemli. Gerekirse maçların seyircisiz oynanmasının bir mahzuru yok. Biraz da hasret, özlem duyarız. Statlar daha çok dolar. Muhteşem, 30-40 biner kişilik statlarımız var. İnsanlarımız maç izlemeye gelmiyor. Onlar da haklı. Bazen güzel futbol izlemek, o heyecanı yaşamak istiyorlar. Bu süreçte böyle bir karar olursa, tabii ki insanların sağlığı açısından önemlidir. Biraz da bizim seyircilerimizin futbolu özlemesi açısından önemli olur. Televizyonda yayıncı kuruluş o kadar para veriyordu, bunun da karşılığında biraz sitemkardı. Biz de dekoderleri alırız, biraz da o artar, yayıncı kuruluşun seneye çekilmek gibi bir derdi kalmaz" dedi.

Uygun, son haftalarda ortaya koydukları pozitif futbolu Gençlerbirliği maçında da sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Ege ekibinde sakatlıkları süren Sackey, Bergdich, Ben Youssef ve Sacko idmanda yer almazken, Mbamba ve Lopes ise takımdan ayrı çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detay görüntüler

Futbolculardan detaylar

Bülent Uygun'un oyuncularına uyarılarda bulunması

Bülent Uygun'un açıklamaları


Gençlerbirliği, Bülent Uygun, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:36 Kaynak: DHA
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