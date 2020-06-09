Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Sneijder açıklaması Açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, antrenörlük eğitimi aldığı belirtilen Hollandalı eski yıldız futbolcu Wesley Sneijder ile yaptıkları görüşmede, kendisine kapılarının açık olduğunu söylediğini bildirdi.

Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör olarak görev aldığı Katar'ın El-Gharafa takımında Sneijder ile çalıştıklarını hatırlattı.

Futbolculuk kariyerini noktalayan oyuncunun antrenörlük eğitimi aldığını belirten Uygun, şunları kaydetti:

"Kendisi iyi bir Galatasaraylı olarak, Galatasaray'da çok seviliyor. Galatasaray çağırırsa oraya koşa koşa gider diye düşünüyorum. Gelecekte eski takımları Real Madrid ve Inter'de teknik direktör olarak çalışmayı hedefliyor. Antrenörlük için çok istekli ve eğitimlere devam ediyor. Sneijder'in Denizlispor'daki teknik ekibimde her zaman yeri var. Sneijder'e 'Ne zaman istersen, gelebilirsin. Kapımız sonuna kadar açık' dedim."

Uygun, 15 Haziran Pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacakları maça çok iyi hazırlandıklarını da sözlerine ekledi.