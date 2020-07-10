Denizlispor Teknik Direktörü Kartop: "Telafisi olmayan haftalara girdik" - Son Dakika

Denizlispor Teknik Direktörü Kartop: "Telafisi olmayan haftalara girdik"

- Denizlispor Teknik Direktörü Kartop: "Telafisi olmayan haftalara girdik" "Hüseyin'e sonuna kadar güveniyorum" "Görev bilincindeyim ve bütün arkadaşlarıma güveniyorum" "Hep beraber bu işin altından kalkacağımıza inanıyorum" Denizlispor, Süper Lig'in 32.

- Denizlispor Teknik Direktörü Kartop: "Telafisi olmayan haftalara girdik"

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"Hüseyin'e sonuna kadar güveniyorum"

"Görev bilincindeyim ve bütün arkadaşlarıma güveniyorum"

"Hep beraber bu işin altından kalkacağımıza inanıyorum"

DENİZLİ - Denizlispor, Süper Lig'in 32. haftasında evinde ağırlayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına Teknik Direktör Levent Kartop ile devam ediyor. Trabzonspor maçının çok önemli olduğunu söyleyen Kartop, "İçeride oynuyoruz ve telafisi olmayan haftalara girdik. Başakşehir maçında göstermiş olduğumuz mücadelenin aynısını burada göstereceğimizi düşünüyorum" dedi.

Denizlispor, 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü 21.00'de Trabzonspor ile Denizli Atatürk Stadyumunda karşılaşacak. Denizlispor, antrenman çalışmalarını Teknik Direktör Levent Kartop gözetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, koşu çalışmaları ile devam ederken, top kapma ve pas çalışmaları ile devam etti. Trabzonspor maçında sakatlıkları bulunan Tiago Lopes ve kaleci Tolgahan Acar'ın forma giyemeyeceği belirtildi.

Teknik Direktör Kartop, Trabzonspor maçının çok önemli olduğunu ve içeride oynadıkları bir maç olduğunu belirtti. Telafisi olmayan haftalara girdiğini ve durumun daraldığını söyleyen Kartop, "Son haftalara girildikçe makas daralıyor, Trabzonspor maçı da bizim için çok önemli ve içeride oynuyoruz. Telafisi olmayan haftalara girdik. Başakşehir maçında göstermiş olduğumuz mücadelenin aynısını Trabzonspor'a karşı göstereceğimizi düşünüyorum. Arkadaşlarımızda o şekilde motive oldu ve herkes kendinde olan gücü Başakşehir maçında çok iyi bir şekilde sahaya yansıttılar. Biz de onlara güveniyoruz, inanıyoruz. Bugüne kadar hiçbir zamanda bırakmadılar. Sonuna kadar savaşmaya devam ediyorlar. Biraz önce kendileri ile konuştuğumda hepsine ayrı ayrı teşekkür ettim. Hiç çalışmaları bozmadılar, bırakmadılar. Bizler Denizlispor'un büyüklüğünü bu camianın ne kadar büyük olduğunu onları anlattık ve zaten bizler biliyoruz, onlarda bunun farkında. İnşallah alnımızın akıyla bu maçta iyi mücadele ederek ve skor alarak döneceğimizi düşünüyorum. Bizler bunun farkındayız" dedi.

"İnşallah biz onları mahcup etmeyeceğiz, hep beraber bu işin altından kalkacağımıza inanıyorum"

Kartop, "Hem kendim hem ekibim olsun hem de çalışan personel olsun, herkes bu işe inandı. Bizde, bu şekilde daha çok motive oluyoruz. Yerel basınımız olsun, taraftarımız olsun hep olumlu mesajlar veriyor bize. İnşallah biz onları mahcup etmeyeceğiz. Bu görev bilincindeyim ve bütün arkadaşlarıma güveniyorum. Hep beraber bu işin altından kalkacağımıza inanıyorum. Ben Hüseyin'e sonuna kadar güveniyorum ve Başakşehir maçından önce kendisi ile konuştum. Her an hazır olmasını söyledim. Çünkü bu işin sakatlığı var, cezalısı var. Hepsi ile konuşuyorum. Hepsi değerli pırlanta gibi çocuklar ve Hüseyin'de buranın altyapısında yetişti. Yüreğini koyacak ve ona da sonuna kadar güveniyorum. Hiçbir şekilde kaleci sorunumuz yok bizim. Allah'ın izni ile bu işi başaracağız. Bize güvensinler, inansınlar, dualarını eksik etmesinler" diye konuştu.

Trabzonspor, Denizlispor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 22:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizlispor Teknik Direktörü Kartop: 'Telafisi olmayan haftalara girdik' - Son Dakika Spor
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