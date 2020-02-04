Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: "5-1 kazanabilirdik" - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: '5-1 kazanabilirdik' - Son Dakika Spor

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: "5-1 kazanabilirdik"

6 saat önce

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, iyi oynamadıkları maçta alınan 1 puanın değerli olduğunu söyledi.

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek:

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, iyi oynamadıkları maçta alınan 1 puanın değerli olduğunu söyledi. Parlatan, "Bir serimiz vardı, bunu devam ettirmek istiyorduk. Kaybetmedik ama kazanmak için gelmiştik. Maça iyi başladık. İlk 15 dakikada futbolumuzu oynadık, öne geçtik. Halilin pozisyonu vardı, skor 2-0 olsaydı farklı yerlere gidebilirdi. Denizlisporu kutlamak lazım. Her türlü üstünlüğü sağladılar, çok tehlikeli pozisyonlar atlattık. İkinci devreye gelirsek ilk 20 dakika yine kendi oyunumuzu yansıttık. Pas oyunları yaptık ve Jerome ile 2-0 yapabilirdik. Ama Denizlisporun büyük bir arzusu vardı. Maçı çevirebilmek adına çok baskı yaptılar, onları takdir etmek lazım. Kendi oyunumuzu daha iyi sahaya yansıtmalıyız. Bunu çok çalışarak yapacağız. Buradan 1 puan aldık. Çok iyi oynamadığımız maçta bu bizim avantajdır" dedi.


MEHMET ÖZDİLEK: TAKIMIM EN İYİ PERFORMANSI SERGİLEDİ


Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek tüm oyuncularını kutladığını söyledi. Takımın en iyi iç saha performansını yansıttığını dile getiren Mehmet Özdilek, En üst sevideydik. Rakibin pozisyonu yoktu. Tek pozisyon var gol attılar, bunu da biz rakibin ayağına attık. Ondan sonra oyunu forse ettik. Rakibi baskı altına aldık, kenarları kullandık, duran toplarımız, şutlarımız ve direkten dönen topumuz oldu. İkinci yarı bu baskıyı sürdürmek kolay değildi. Maçın başında Onazinin beklenmedik sakatlığı vardı. Oyunu tek kaleye döndürdük. Golü erken bulsak belki 3-1, 4-1, 5-1 kazanabilirdik. Gol çok geç geldi. Bu oyunun karşılığında kaybedebilirdik. Ancak gol yollarında, son vuruşlarda basit hatalar yapıyoruz. Basit pozisyonları değerlendiremiyoruz ki usta ayaklarımız var. Bu oyunun karşılığı 3 puandı ama kazanamıyorsan kaybetmemek de çok kıymetli. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum, seyircimize teşekkür ediyorum. İlk müsabakada bu kaybı telafi edeceğiz yorumunu yaptı.

Mehmet Özdilek, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:32 
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