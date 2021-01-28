Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak istifa etti
28.01.2021 17:39
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, istifa etti.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, istifa etti.
Yeşil-siyahlı kulübün başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Yavuz Cinkaya, yaptığı açıklamada teknik direktör Koşukavak'ın yönetim kuruluna istifasını sunduğunu, yönetimin istifayı kabul ettiğini bildirdi.
Sezona Robert Prosinecki ile başlayan Denizlispor'un Kenan Atik'ten sonra bu sezonki üçüncü teknik direktörü olan Koşukavak, yeşil-siyahlı takımla çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı.
Son Dakika Altının kilogramı 435 bin 800 liraya geriledi Son Dakika! Gine Körfezi'nde 15 Türk denizciyi esir alan korsanlarla ilk temas kuruldu Yukatel Denizlispor'da Yalçın Koşukavak istifa etti İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi İtalyan güvenlik güçlerinden, Cristiano Ronaldo ve eşinin tatil kaçamağına inceleme 16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Esnaftan ayakkabı hırsızına meydan dayağı