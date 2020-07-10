Denizlispor Teknik Sorumlusu Levent Kartop: Biz bu işi başaracağız - Son Dakika

Denizlispor Teknik Sorumlusu Levent Kartop: Biz bu işi başaracağız

Denizlispor Teknik Sorumlusu Levent Kartop, ligde kalmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Takımımıza güveniyorum.

Denizlispor Teknik Sorumlusu Levent Kartop, ligde kalmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Takımımıza güveniyorum. Hep beraber bu işin altından kalkacağız. Biz bu işi başaracağız" dedi.

Yukatel Denizlispor, 13 Temmuz Pazartesi günü sahasında konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana sakatlıkları bulunan kaleci Tolgahan Acar ve Tiago Lopes katılmadı. Teknik sorumlu Levent Kartop yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. İdmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptı.

Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yukatel Denizlispor Teknik Sorumlusu Levent Kartop, Trabzonspor'a karşı önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirtti. Bordo mavili ekibe karşı iyi bir mücadele ortaya koymak istediklerini ifade eden Kartop, "Telafisi olmayan haftalara girdik. Başakşehir maçında gösterdiğimiz iyi performansın aynısı Trabzonspor'a karşı da göstereceğiz. İnşallah bu maçtan alnımızın akıyla iyi mücadele ederek ve iyi bir skor alarak ayrılacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ligde kalmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Kartop, "Herkes bu işe inandı. İnşallah taraftarlarımızı mahcup etmeyeceğiz. Takımımıza güveniyorum. Hep beraber bu işin altından kalkacağız. Biz bu işi başaracağız. Taraftarlarımız bize güvensin, inansın ve dualarını eksik etmesin" diye konuştu.

Kartop antrenmanda eli kırılan kaleci Tolgahan'ın sakatlığının kendilerini üzdüğünü ancak yedek kaleci Hüseyin'e güvendiğini ifade ederek söyle konuştu: "Ona daha önce, her an hazır olmasını söylemiştim. Hüseyin, Denizlispor altyapısından yetişen bir futbolcu. Yüreğini sahaya koyacak. Hiçbir şekilde kaleci sorunumuz yok."

Trabzonspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 20:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor Teknik Sorumlusu Levent Kartop: Biz bu işi başaracağız - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

01:02 Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi 23:42 Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu 23:30 Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı 22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:33 Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin 22:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil 21:24 Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak 21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun 21:16 Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı 20:09 Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın 19:30 Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt 19:10 Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır 19:07 Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti 18:13 Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
01:02
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
23:42
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
23:30
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
22:33
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
22:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil
22:06
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
21:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
21:21
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
21:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 02:57:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlispor Teknik Sorumlusu Levent Kartop: Biz bu işi başaracağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]