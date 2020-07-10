Denizlispor Teknik Sorumlusu Levent Kartop: Biz bu işi başaracağız

Denizlispor Teknik Sorumlusu Levent Kartop, ligde kalmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Takımımıza güveniyorum. Hep beraber bu işin altından kalkacağız. Biz bu işi başaracağız" dedi.
Yukatel Denizlispor, 13 Temmuz Pazartesi günü sahasında konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana sakatlıkları bulunan kaleci Tolgahan Acar ve Tiago Lopes katılmadı. Teknik sorumlu Levent Kartop yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. İdmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptı.
Kartop antrenmanda eli kırılan kaleci Tolgahan'ın sakatlığının kendilerini üzdüğünü ancak yedek kaleci Hüseyin'e güvendiğini ifade ederek söyle konuştu: "Ona daha önce, her an hazır olmasını söylemiştim. Hüseyin, Denizlispor altyapısından yetişen bir futbolcu. Yüreğini sahaya koyacak. Hiçbir şekilde kaleci sorunumuz yok."