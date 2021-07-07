Yukatel Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Takım halinde ısınma koşularıyla başlayan idman, gruplar halinde yapılan tempolu koşularla devam etti.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Şemikler Mahallesi'ndeki Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Yukatel Denizlispor, ilk antrenmanını kulüp antrenörü Veli Acar yönetiminde gerçekleştirdi.

Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı