Denizlispor, Trabzonspor hazırlıklarına başladı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor, Trabzonspor hazırlıklarına başladı! - Son Dakika Spor

Denizlispor, Trabzonspor hazırlıklarına başladı!

7 saat önce

Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasına göre futbolcular, iki günlük iznin ardından Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirdikleri antrenmanda, fitness salonundaki çalışmanın ardından sahada koşu yaptı.

Denizlispor, Trabzonspor hazırlıklarına başladı!, System.String[]

Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasına göre futbolcular, iki günlük iznin ardından Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirdikleri antrenmanda, fitness salonundaki çalışmanın ardından sahada koşu yaptı.


Soğuma hareketlerinin ardından tamamlanan antrenmanda Cristian Sapunaru, tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle takımdan ayrı çalıştı. Madou Barrow ise babalık izni kullandığı için idmana katılmadı.


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Mehmet Özdilek, Haluk Ulusoy, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:09 
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