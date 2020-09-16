Denizlispor, Trabzonspor hazırlıklarına devam ediyor
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 2. haftasında konuk edeceği Trabzonspor hazırlıklarına devam etti.
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 2. haftasında konuk edeceği Trabzonspor hazırlıklarına devam etti.
Yukatel Denizlispor, 2020-2021 sezonun 2. Haftasında Karadeniz temsilcisini konuk edecek. Yeni sezonun iç sahadaki ilk maçı 19 Eylül Cumartesi günü Denizli Atatürk Stadında gerçekleşecek. Zorlu mücadele için hazırlıklarına devam eden Denizlispor, teknik direktör Robert Prosinecki idaresinde ısınma çalışmasıyla başlayan antrenmana topla yapılan çalışmalar ile devam etti. Haluk Ulusoy Tesislerinde gerçekleşen idmana tüm futbolcular katıldı. - DENİZLİ
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