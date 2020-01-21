Son Dakika › Spor › Denizlispor - Trabzonspor karşılaşmasının bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika Spor
Denizlispor - Trabzonspor karşılaşmasının bilet fiyatları belli oldu
6 saat önce
Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın bilet fiyatları belli oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:46 Kaynak: İHA
Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın bilet fiyatları belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında 23 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Denizlispor - Trabzonspor maçının biletleri 22 Ocak Çarşamba günü saat 11.00 itibariyle satışa çıkacak.
Karşılaşmanın bilet fiyatları, VIP 20 TL, Loca Önü 20 TL, Kapalı Tribün 20 TL, Maraton ve Misafir Tribün ise 10 TL olarak satışa sunulacak. - DENİZLİ
Son Dakika İGDAŞ'tan doğal gaz faturalarına vade farksız taksit kampanyası Medipol Başakşehir, Kırklarelispor'la 0-0 berabere kalarak Türkiye Kupası'ndan elendi Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tarih yazıyor Son Dakika: Fenerbahçe, Kayserispor'u 2-0 yendi