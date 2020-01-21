Denizlispor - Trabzonspor karşılaşmasının bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor - Trabzonspor karşılaşmasının bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika Spor

Denizlispor - Trabzonspor karşılaşmasının bilet fiyatları belli oldu

6 saat önce

Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın bilet fiyatları belli oldu.

Denizlispor - Trabzonspor karşılaşmasının bilet fiyatları belli oldu, System.String[]

Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın bilet fiyatları belli oldu.


Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında 23 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Denizlispor - Trabzonspor maçının biletleri 22 Ocak Çarşamba günü saat 11.00 itibariyle satışa çıkacak.


Karşılaşmanın bilet fiyatları, VIP 20 TL, Loca Önü 20 TL, Kapalı Tribün 20 TL, Maraton ve Misafir Tribün ise 10 TL olarak satışa sunulacak. - DENİZLİ

Türkiye Kupası, Denizlispor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:46 Kaynak: İHA
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