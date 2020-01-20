Denizlispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Denizlispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Denizlispor, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Denizlispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Denizlispor, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.


Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra iki grup halinde çalışmalar devam etti. Yaklaşık 1 saat süren idman, dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi.


Antrenmana Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mustafa Yumlu ve hasta olan Barrow katılmadı. Yumlu'nun çekilen MR'ında arka adalesinde kanama tespit edildi ve tedavisine başlandı. Başarılı futbolcu, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.


Tedavisi devam eden Zakarya Bergdich ise takımdan ayrı olarak çalıştı.


Denizlispor - Trabzonspor mücadelesi 23 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de Atatürk Stadı'nda oynanacak. İlk maçta gülen taraf 2-0'lık skorla bordo-mavililer olmuştu. - DENİZLİ

Türkiye Kupası, Denizlispor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:11 Kaynak: İHA
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