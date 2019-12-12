Denizlispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizlispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Denizlispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

6 saat önce

Denizlispor, Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Denizlispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti, System.String[]

Denizlispor, Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanda 3 haftadan bu yana sakatlığı devam eden Kibong Mbamba da katıldı.

Antrenman Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yapıldı. Yeşil siyahlı ekipte kaptan Sapunaru sakatlığından dolayı hafif koşu yaptı. Mbamba ise 3 haftalık sakatlık döneminin ardından bugün gerçekleştirilen antrenmandan takımla birlikte çalıştı. Babalık izninde olan Modou Barrow'da yapılan çalışmalara katıldı. 4'üncü sarı kartı gören ve kadroda yer alamayacak olan Saki'de antrenmana katıldı.

Düz koşu ile başlayan antrenman teknik ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar ile sürerken yapılan çift kale maçın ardından idman sona erdi.

(Osman Başpınar/İHA)

Haluk Ulusoy, Denizlispor, Trabzonspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:35 Kaynak: İHA
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