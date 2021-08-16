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SPOR Denizlispor transfer yasağını kaldırıp, ilk takviyeyi yaptı - Son Dakika

SPOR Denizlispor transfer yasağını kaldırıp, ilk takviyeyi yaptı

16.08.2021 17:26

Denizlispor transfer yasağını kaldırıp, ilk takviyeyi yaptıDENİZ TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'da başkan Mehmet Uz, düzenlediği basın toplantısında transfer yasağını kaldırdıklarını açıkladı.

Denizlispor transfer yasağını kaldırıp, ilk takviyeyi yaptı

DENİZ TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'da başkan Mehmet Uz, düzenlediği basın toplantısında transfer yasağını kaldırdıklarını açıkladı. Yeşil-siyahlı ekip, yasağın kaldırılmasının ardından orta saha oyuncusu, Muhammed Gönülaçar ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor'da başkan Mehmet Uz ve yönetim kurulu üyeleri, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Başkan Uz yaptığı açıklamada, Denizlispor için önemli bir engeli aştıklarını ifade etti. Transfer tahtasını açtıklarını dile getiren Uz, "Bu görevi alırken her türlü zorluğu bilerek aldık. Ateşten gömlek giydik. Gece gündüz çalıştık. Bugün transfer yasağını kaldırdık. Zor bir süreç oldu. Bugün itibariyle hiçbir futbolcuya borcumuz kalmadı. Denizlispor'un yeniden ayağa kalkmasında en büyük pay Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı aittir. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"HEDEFİMİZ BU SEZON LİGDE KALMAK"

Denizlispor'un büyük bir camia olduğunu ifade eden Uz, "Önemli olan Denizlispor'un kayyuma gitmemesiydi. Göreve geldik ve transfer yasağını da kaldırdık. En az iki yıllık sözleşmeler imzalayarak, iki sezon boyunca transfer yasağı ile uğraşmak istemiyoruz. Hedefimiz bu sezon ligde kalmak. Bir hafta içerisinde transferleri bitirip Manisa FK maçına kadar teknik direktörümüzü de takımın başına getirmek istiyoruz" diye konuştu.

MUHAMMED GÖNÜLAÇAR DENİZLİSPOR'DA

Denizlispor transfer yasağını kaldırmasının ardından ilk transferini de gerçekleştirdi. Yeşil-siyahlı ekip, son olarak Tuzlaspor'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar'ı kadrosuna kattı. Denizlispor'a katılmaktan mutlu olduğunu ifade eden futbolcu, "Bana bu fırsatı verenlere teşekkür ediyorum. Bu kutsal formayı giymek istedim. Bu arma bu şehir için elimden gelen her şeyi yapacağım. Tüm taraftarlarımızdan destek bekliyorum. Perdenin arkasında çok büyük bir mücadele olduğunu gördüm. Denizlispor'u hak ettiği yere taşımak için var gücümle çalışacağım" şeklinde konuştu.

Geçen sezon Süper Lig'den düştükten sonra kadrosu dağılıp 1'inci Lig'de Bandırmaspor'la oynadığı ilk maça genç ağırlıklı takımla çıkan Denizlispor'un transfer listesinde İsmail Aissati, Ziya Alkurt, Adam Satckhowiak gibi eski oyuncuları bulunuyor.

SPOR Denizlispor transfer yasağını kaldırıp, ilk takviyeyi yaptı
SPOR Denizlispor transfer yasağını kaldırıp, ilk takviyeyi yaptı
SPOR Denizlispor transfer yasağını kaldırıp, ilk takviyeyi yaptı
SPOR Denizlispor transfer yasağını kaldırıp, ilk takviyeyi yaptı
SPOR Denizlispor transfer yasağını kaldırıp, ilk takviyeyi yaptı
SPOR Denizlispor transfer yasağını kaldırıp, ilk takviyeyi yaptı
SPOR Denizlispor transfer yasağını kaldırıp, ilk takviyeyi yaptı
SPOR Denizlispor transfer yasağını kaldırıp, ilk takviyeyi yaptı
SPOR Denizlispor transfer yasağını kaldırıp, ilk takviyeyi yaptı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Denizlispor transfer yasağını kaldırıp, ilk takviyeyi yaptı - Son Dakika


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