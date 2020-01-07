Denizlispor transferde atağa kalktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor transferde atağa kalktı - Son Dakika Spor

Denizlispor transferde atağa kalktı

6 saat önce

SÜPER Lig'de sezonun ikinci yarısında üst sıralarda olmayı amaçlayan Yukatel Denizlispor transferde atağa kalktı.

Denizlispor transferde atağa kalktı, System.String[]

SÜPER Lig'de sezonun ikinci yarısında üst sıralarda olmayı amaçlayan Yukatel Denizlispor transferde atağa kalktı. Senegalli orta saha Alfred Ndiaye ile görüşmelerini sürdüren yeşil-siyahlılar, sezon başında da adı kulüple anılan Hataysporlu Caner Hüseyin Bağ'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu İbrahim Akdağ'ı da listesine aldı. Teknik direktör Mehmet Özdilek'in kanatlarda rotasyonu sağlamak için Caner'i, orta sahada da alternatifleri artırmak amacıyla İbrahim'i takımda görmek istediği belirtildi.

Denizlispor'un ayrıca İttifak Holding Konyaspor'dan ayrılan sağ bek Ali Turan'la da ilgilendiği iddia edildi. Öte yandan, Antalya kampında dördüncü gününü geride bırakan Ege ekibinde teknik direktör Mehmet Özdilek, transfer çalışmalarının titizlikle devam ettiğini söyledi. Deneyimli teknik adam, "Kampı çok verimli geçiriyoruz. Aramıza katılacak oyuncuların da gelmesiyle ikinci yarıda daha güçlü bir Denizlispor izlettireceğiz" dedi.


İbrahim Akdağ, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Korucu, nöbette arkadaşlarına ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı
Göztepe'nin Quaresma ile ilgilendiği iddia edildi Emre Kılınç: Galatasaray'la anlaştım ama transferim gerçekleşmedi Şiddetli yağışların etkili olduğu Mersin'de ölü sayısı ikiye yükseldi

Son Dakika Haberleri
18:07 İttifak Holding Konyaspor - Altınordu: 2-1 - Son Dakika Spor
17:59 İttifak Holding Konyaspor - Altınordu: 2-1 - Son Dakika Spor
17:58 Gaziantep FK'nin Antalya kampı - Son Dakika Spor
17:56 Manchester City 6-1 Manchester United | Bu maç unutulmaz... - Son Dakika Spor
17:36 Max Verstappen, "Red Bull ile yola devam" dedi - Son Dakika Spor
16:13 Kolarov, Roma ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı - Son Dakika Spor
15:11 Ryan Babel'in menajeri açıkladı: Transfer için Ajax'la görüşüyoruz - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 18:12:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlispor transferde atağa kalktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]