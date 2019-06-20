Son Dakika Haberleri: Denizlispor transferde atakta
Son Dakika Spor Haber

Denizlispor transferde atakta

1 saat önce

Kayserispor'dan sağ bek Tiago Lopes ile stoper Cristian Sapunaru ile sözleşme imzalayan Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Eduok ve Hatayspor'dan Caner Hüseyin Bağ'ı gündemine aldı.

Denizlispor transferde atakta, System.String[]

Kayserispor'dan sağ bek Tiago Lopes ile stoper Cristian Sapunaru ile sözleşme imzalayan Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Eduok ve Hatayspor'dan Caner Hüseyin Bağ'ı gündemine aldı. 
Teknik heyetin onayı doğrultusunda 25 yaşındaki golcü Eduok'la temasa geçen Denizlispor'un futbolcunun transferi konusunda önemli bir mesafe kat ettiği belirtildi. Kampa kadar büyük ölçüde kadroyu oluşturmak isteyen Denizlispor, yerli oyuncu transferinde ise Hatayspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Caner Hüseyin Bağ'ı radarına aldı. Yeşil-siyahlı ekibin 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu ve kulübüyle görüştüğü anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığı ileri sürüldü.
KOMBİNELER BELİRLENDİ 
Caner Hüseyin geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla ligde 34 maçta 5 gol atıp 6 asist yaptı. Öte yandan Denizlispor yönetimi, yeni sezondaki kombine fiyatlarını belirledi. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, tadilata alınan Denizli Atatürk Stadı'nda yapılacak locaların 100 bin TL'ye satışa sunulacağını açıkladı. Yeşil-siyahlı yönetim, B ve D üst tribününü 2 bin 500 TL, A ve E üst tribününü bin 500 TL, maraton-açık tribününü 900 TL,  kale arkasını ise 350 TL olarak belirledi. Kapalı alt, VIP ve Özel VIP tribünlerinin satışlarının tadilat nedeniyle daha sonra açıklanacağı belirtildi.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:41 Kaynak: DHA
Tiago, Kayserispor, Hatayspor, Denizlispor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PUBG'de yeni güncellemeyle radyo mesajı dönemi! Kolarov transferi için Ali Koç'a tepki: Biz aptal mıyız? Emre Belözoğlu, Ali Koç'a iki isim önerdi! İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir Messi'li Arjantin ilk puanını aldı! Paraguay ile berabere kaldılar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 12:25:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizlispor transferde atakta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]