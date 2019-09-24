Son Dakika Haberleri: Denizlispor Türkiye Kupası maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Son Dakika Spor Haber

Denizlispor Türkiye Kupası maçı hazırlıklarını sürdürüyor

1 saat önce

- Denizlispor Türkiye Kupası maçı hazırlıklarını sürdürüyorDENİZLİ - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın karşılaşacağı Hacettepe maçı hazırlıklarına başladı.

- Denizlispor Türkiye Kupası maçı hazırlıklarını sürdürüyor

DENİZLİ - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın karşılaşacağı Hacettepe maçı hazırlıklarına başladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman Teknik Direktör Yücel İldiz gözetiminde yapıldı. Antrenmanda, Kayserispor maçında ayağına aldığı darbe ile sakatlanan Modou Barrow çalışmalara katılmadı ve dinlendirildi. Terlik ile antrenmana gelen Barrow, İldiz'in talimatı ile kulüp doktorları tarafından kontrol altında tutuldu. Antrenmanda futbolcular teknik ve kondisyon ağırlıklı çalıştı.

Yeşil-siyahlı ekip kupada yarın Ankara deplasmanında Hacettepe ile karşı karşıya gelecek. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanacak olan mücadele, 13.00'te başlayacak.

Denizlispor Türkiye Kupası maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Türkiye Kupası, Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig'de 5. hafta tamamlandı! İşte puan durumu
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Hakemler iyi niyetli değil Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Cüneyt Çakır düşünülüyor Başakşehir kalesini gole kapatamıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 13:28:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizlispor Türkiye Kupası maçı hazırlıklarını sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]