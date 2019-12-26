Denizlispor Tyler Boyd'un peşinde | Transfer haberleri - Son Dakika
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Denizlispor Tyler Boyd'un peşinde | Transfer haberleri

6 saat önce

İkinci yarıya daha güçlü bir kadroyla girmeyi amaçlayan yeşil-siyahlıların Beşiktaşlı Tyler Boyd'u gündemine aldığı öğrenildi.

Denizlispor Tyler Boyd'un peşinde | Transfer haberleri, System.String[]

İkinci yarıya daha güçlü bir kadroyla girmeyi amaçlayan yeşil-siyahlıların Beşiktaşlı Tyler Boyd'u gündemine aldığı öğrenildi. Geçen yıl MKE Ankaragücü'nde oynayıp sezon başında Beşiktaş'a transfer olan ancak düzenli forma şansı bulamayan Amerikalı futbolcunun kiralık olarak kadroya dahil edilmek istendiği ifade edildi.


Her iki kanatta ve forvette görev yapan 24 yaşındaki oyuncunun da istikrarlı olarak oynayabileceği bir takıma gitmek istediği vurgulandı. Teknik direktör Mehmet Özdilek'in Boyd'a onay verdiği ve yönetimin Beşiktaş'la görüşmelere başladığı öğrenildi.


Tyler Boyd bu sezon Beşiktaş'ta sadece 6 Süper Lig maçına çıkarken gol atma başarısı gösteremedi. Denizlispor'un ara transfer döneminde en az 5 futbolcu transfer etmesi bekleniyor.


Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Alanyaspor'a farklı kaybettikleri maçın ardından ara transfer dönemini işaret etmişti...


MKE Ankaragücü, Denizlispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:17 
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