Denizlispor'u korkutan tablo - Son Dakika

Denizlispor'u korkutan tablo

Bu sezon 9 yıl aradan sonra döndüğü ligde ilk 5 hedeflerken istikrarı bir türlü yakalayamayan Denizli, alt sıralarla bağını bir türlü koparamadı.

Bu sezon 9 yıl aradan sonra döndüğü ligde ilk 5 hedeflerken istikrarı bir türlü yakalayamayan Denizli, alt sıralarla bağını bir türlü koparamadı. Ligde 30 haftada 8 galibiyetle en az kazanan, 29 golle en az gol atan takımlardan biri olarak küme düşme korkusu hisseden yeşil-siyahlı ekip kalan son 4 maçta fikstürde zorlu rakiplerle karşılaşacak.

Türkiye'de koronavirüs hastalarının yüzde 88'i iyileşti
İttifak Holding Konyaspor, 90+5'te bulduğu golle Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti
Feghouli'nin Trabzonspor maçında kırmızı kart görmesi, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti


Ligde salı günü hafta içi mesaisinde şampiyonluğa koşan lider Medipol Başakşehir'e konuk olacak yeşil-siyahlılar, ardından yine şampiyonluk yarışının diğer iddialı ekibi Trabzonspor'u ağırlayacak. Trabzon randevusundan sonra Türkiye Kupası'nda finale çıkan Alanyaspor'la deplasmanda oynayacak Denizlispor, düşme hattındaki Ankaragücü sınavıyla sezonu tamamlayacak.


Sezona Yücel İldiz ile başlayıp Mehmet Özdilek ve Bülent Uygun olmak üzere 3 teknik adam ile çalışan Denizlispor'da Gaziantep FK mağlubiyeti sonrasında taraftarlar, başkan Ali Çetin'e de sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Maç sonrası rakip teknik heyet ve oyunculara protokolden su şişesi fırlatarak sinirlerine hakim olamayan Çetin'in stat çıkışında bekleyen taraftarlarla da arasında tartışma yaşandığı öğrenildi. Denizlispor, Başakşehir deplasmanına antrenör Levent Kartop yönetiminde hazırlanıyor.


Denizlispor, Başakşehir, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 17:14 

Son Dakika Spor Denizlispor'u korkutan tablo - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:44 Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti 16:42 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı 15:15 4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 14:06 17 ülkeden Türkiye'de yatırım kararı! Toplam 52 proje hayata geçecek 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 09:41 Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 09:34 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor 08:12 Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezasını geçersiz saydı 21:58 Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Türkiye'de koronavirüs hastalarının yüzde 88'i iyileşti
23:11
Son dakika: TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
21:48
Bakan Koca, sosyal mesafeli halay fotoğrafını "Çankırı'dan örnek geldi" notuyla paylaştı
21:32
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi! O anlar kameralara böyle yansıdı
21:30
46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu
21:09
Dev maçta Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti
20:10
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
20:01
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
19:40
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
19:09
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
18:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 23:25:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlispor'u korkutan tablo - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]