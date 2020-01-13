Denizlispor'u zorlu seri bekliyor - Son Dakika
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Denizlispor'u zorlu seri bekliyor

6 saat önce

SÜPER Lig'de ikinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Yukatel Denizlispor, devreye zorlu seriyle girecek.

Denizlispor'u zorlu seri bekliyor, System.String[]

SÜPER Lig'de ikinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Yukatel Denizlispor, devreye zorlu seriyle girecek. Hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda birbirinden kritik sınavlara çıkacak yeşil-siyahlılar ilk olarak 16 Ocak Perşembe günü Trabzonspor'a konuk olacak. Kupanın son 16 Turu ilk maçında bordo-mavililerle deplasmanda karşı karşıya gelecek Ege ekibi, 3 gün sonra ise yine dış sahada lig mücadelesinde Galatasaray'la kozlarını paylaşacak. Denizli, Galatasaray sınavının ardından 23 Ocak Perşembe günü bu kez evinde Trabzonspor'la kupa rövanşına çıkacak.

Yeşil-siyahlılarda Profesyonel Şube Sorumlusu Ali Fırat, bu süreçte en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyledi. Takıma ve teknik ekibe güvenlerinin tam olduğunu vurgulayan Fırat, "Kupa ve ligde güçlü rakiplerle oynayacağız. Biz de arayı en iyi şekilde değerlendirdik. İyi hazırlandık. İki kulvarda yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Transferde de çalışmalarımız sürüyor. İnce eleyip sık dokuyoruz. En kısa sürede kadromuzu şekillendireceğiz" ifadelerini kullandı.


Trabzonspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:18 Kaynak: DHA
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