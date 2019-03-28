Son Dakika Haberleri: Denizlispor Umut Dolu

Denizlispor Umut Dolu

2 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig'de çarşamba günü şampiyonluk yolunda Altay'la evinde çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak lider Denizlispor, hazırlık sınavında Göztepe galibiyetiyle güven tazeledi.

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Spor Toto 1'inci Lig'de çarşamba günü şampiyonluk yolunda Altay'la evinde çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak lider Denizlispor, hazırlık sınavında Göztepe galibiyetiyle güven tazeledi. Milli maçlar nedeniyle verilen aradan İzmir'in Süper Lig'deki temsilcisini 1-0 yenen yeşil-siyahlılar, oynadığı pozitif futbolla tam not aldı. Teknik direktör Yücel İldiz, Göztepe ile ciddi bir prova yaptıklarını belirterek, "Bütün oyuncularımı görme şansım oldu. Dostluk çerçevesinde geçen bir maçı geride bıraktık. Skor çok önemli değil ama oynadığımız futbol bizi sevindirdi" diye konuştu. 

Tüm konsantrasyonlarını Altay maçına verdiklerini belirten İldiz, "Rakibimiz özellikle Sait Karafırtınalar hocanın başa geçmesiyle çok önemli bir çıkış yakaladı. Her takımın kendisine göre bir hedefi var. Ancak bizim de şampiyonluk yolunda kayba tahammülümüz yok. Çarşamba günü futbolseverler çok keyifli bir maç izleyecek" dedi.

Takımdaki eksikler hakkında da bilgi veren Yücel İldiz, "Recep hastalığından, Deniz de sakatlığından dolayı Göztepe maçında oynamadı. Ancak iki futbolcumun da durumları iyi, çalışmalara başlayacaklar" şeklinde konuştu. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:28 Kaynak: DHA

Altay, Denizlispor, Spor
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