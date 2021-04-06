Denizlispor umut tüketiyor

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 yenilen düşme hattında son sıradaki Yukatel Denizlispor, rakiplerinin kazandığı haftada ağır yara aldı.

Sezon başından beri düşme potasından çıkmaya çalışan yeşil-siyahlı ekip, alt sıralardaki rakipleri Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği ve Ankaragücü'nün kazandığı, Hes Kablo Kayserispor'un puan aldığı haftada aldığı mağlubiyetle son 10 maça kurtuluş barajının 7 puan gerisinde girdi. Son 3 maçtır kazanamayan, deplasmanda ise 8 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Denizlispor, 30 maçta hanesine yalnız 25 puan yazdırıp iyice dibe demir atarken kurtuluş umutlarını da azalttı.