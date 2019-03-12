Son Dakika Haberleri: Denizlispor Umutlu

Denizlispor Umutlu

25 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta evinde Ümraniyespor'la golsüz berabere kalıp rakipleriyle arasındaki puan farkını açma fırsatını kaçıran lider Denizlispor sahayı üzgün terk etse de teknik direktör Yücel İldiz umutlu konuştu.

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Spor Toto 1'inci Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta evinde Ümraniyespor'la golsüz berabere kalıp rakipleriyle arasındaki puan farkını açma fırsatını kaçıran lider Denizlispor sahayı üzgün terk etse de teknik direktör Yücel İldiz umutlu konuştu. 

Altay'ı yenen Gençlerbirliği'nin averajla önünde liderlik koltuğunu koruyan yeşil-siyahlılarda İldiz, "Mücadeleden memnunum. Elbette kazanmak isterdik ama olmadı. Gençlerbirliği ile 51 puana sahibiz, çekişmeli bir lig izliyoruz. En azından ilk sırayı kaybetmemek önemliydi. Biz bu mücadelemizi devam ettireceğiz ve sezon sonunu da lider bitireceğiz" diye konuştu. 

Ümraniyespor karşısında ilk yarıda istedikleri futbolu ortaya koyamadıklarını ifade eden İldiz, "İkinci devre ise Denizlispor gibi oynadık. Son saniyeye kadar oyuncularım galibiyeti kovaladı. Kaçırdığımız fırsatlar, direkten dönen topumuz oldu. Biz takım olarak saha içi ve dışındaki birlikteliğimizi devam ettireceğiz. Diğer takımlar gibi çok geniş kadromuz yok. Bu tip karşılaşmalarda kaybetmemek de güzel. Artık 9 finalimiz kaldı. Dikkatli olup, hedefe ulaşacağız" yorumunu yaptı. 

Bu hafta Afjet Afyonspor'a konuk olacak Ege ekibinde sarı kart gören defans oyuncusu Alperen cezalı duruma düştü. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:49 Kaynak: DHA

Denizlispor, Spor
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