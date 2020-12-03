Denizlispor'un 4 haftalık maç tarihleri belli oldu

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 12, 13, 14 ve 15. haftalarında oynayacağı maçların tarihleri belli oldu.

Süper Lig'de 12, 13, 14, ve 15. hafta maçlarının tarihleri belli oldu. Yukatel Denizlispor'un maç fikstürü ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacağı maç, 11 Aralık Cuma günü saat 19.00'da, 13. haftada da konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor müsabakası ise 20 Aralık Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Yeşil siyahlılar 14. hafta müsabakası için Alanyaspor karşılaşmasının hemen ardından 23 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'da BB Erzurumspor'a konuk olacak. Açıklanan 4 haftalık programa göre Denizlispor, 15. hafta karşılaşması MKE Ankaragücü ile 27 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadında oynanacak.

(Fadıl Pişkin/İHA)