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Denizlispor'un 5 haftalık maç müsabakası açıklandı - Son Dakika

Denizlispor'un 5 haftalık maç müsabakası açıklandı

03.09.2021 12:26
Denizlispor'un 5 haftalık maç müsabakası açıklandı, System.String[]

TFF 1. Lig 2021-2022 Sezonunun 4, 5, 6, 7 ve 8. hafta müsabaka programı açıklandı.

TFF 1. Lig 2021-2022 Sezonunun 4, 5, 6, 7 ve 8. hafta müsabaka programı açıklandı.

TFF 1. Lig 2021-2022 Sezonunun 4, 5, 6, 7 ve 8. hafta müsabaka programı açıklandı. Programa göre Denizlispor, 4. Hafta Eyüpspor - Denizlispor 11 Eylül Cumartesi günü saat 17.00 Eyüp Stadyumu'nda, 5. Hafta Denizlispor - Adanaspor 15 Eylül Çarşamba günü saat 17.00 Denizli Atatürk Stadyumu'nda, 6. Hafta karşılaşması Altınordu - Denizlispor 19 Eylül Pazar günü saat 19.00 Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda, 7. Hafta maçı Denizlispor - Samsunspor 27 Eylül Pazartesi günü saat 20.00 Denizli Atatürk Stadyumu'nda, 8. Hafta ise Boluspor - Denizlispor 3 Ekim Pazar günü saat 13.30 Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - DENİZLİ

Denizlispor'un 5 haftalık maç müsabakası açıklandı

Futbol Federasyonu, Denizlispor, Denizli, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizlispor'un 5 haftalık maç müsabakası açıklandı - Son Dakika Spor


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