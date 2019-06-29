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Denizlispor'un eski başkanı Ali İpek hayatını kaybetti

1 saat önce

DENİZLİSPOR'un eski başkanlarından Ali İpek (64), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizlispor'un eski başkanı Ali İpek hayatını kaybetti, System.String[]
DENİZLİSPOR'un eski başkanlarından Ali İpek (64), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören İpek'in ölümü üzüntü yarattı.
Bu sezon Spor Toto Süper Lig'e yükselen Denizlispor'da, 1990-1992, 2005-2010 yılları arasında kulüp başkanlığı görevini yürüten Ali İpek, kentteki özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gören İpek, dün saat 23.00 sıralarında hayata gözlerini yumdu. İpek'in ölümü, kentte üzüntü yarattı.
Ali İpek'in hayatını kaybetmesinin ardından Denizlispor sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kulübümüzün eski başkanlarından Ali İpek'in vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Denizlispor'umuza büyük emekleri geçen Ali İpek'i rahmetle anıyor, camiamıza başsağlığı, ailesi ve sevenlerine sabır diliyoruz" denildi.
ALİ İPEK KİMDİR?
Denizli doğumlu olan Ali İpek, ilk-orta-lise tahsilini Denizli'de tamamladıktan sonra, Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 1980 yılında oluklu mukavva ve kutu sektörüne adım atan Ali İpek, genç yaşlarından itibaren spora olan düşkünlüğü nedeniyle önce futbolcu sonra da idareci ve başkanlık kademelerinde çeşitli görevler aldı. 1988-1990 yılları arasında Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon (ASKF) Başkanı olarak, Denizli'de amatör sporlara hizmet verdi. Denizlispor'da birçok kez yöneticilik görevi alan Ali İpek, 1990-92 yıllarında başkanlık yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda da A Milli Takımın Dünya 3"üncüsü olduğu dönemi de kapsayan, 1997- 2004 tarihleri arasında yönetim kurulu üyesi olarak görev alan Ali İpek, yine aynı dönemde Türk ve Denizli futbolunun gelişmesi adına önemli katkılar sağladı. 2005-2010 yılları arasında yeniden Denizlispor için kolları sıvayarak, Denizlispor'un başarısı için başkanlık koltuğuna oturan Ali İpek, yine Denizlispor'un markalaşması ve tesisleşerek kurumsal bir yapıya kavuşması adına ciddi katkılarda bulundu.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:49 Kaynak: DHA
Denizli, Denizlispor, Ali İpek, Güncel
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