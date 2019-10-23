Son Dakika Haberleri: Denizlispor'un eski Başkanı Urkay silahla kulübü bastı
Son Dakika Güncel Denizlispor'un eski Başkanı Urkay silahla kulübü bastı

Denizlispor'un eski Başkanı Urkay silahla kulübü bastı

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da Kulüp Başkanı Ali Çetin ve yöneticilerin basın toplantısı düzenlediği salonu, eski Başkan Süleyman Urkay ve yanındaki 2 kişi bellerinde silahlarla bastı.

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da Kulüp Başkanı Ali Çetin ve yöneticilerin basın toplantısı düzenlediği salonu, eski Başkan Süleyman Urkay ve yanındaki 2 kişi bellerinde silahlarla bastı. Yaşanan gerginlik esnasında şahıslardan birisinin elini beline götürerek silah çekmeye çalışması görevliler tarafından engellendi.

Başkan Çetin düzenlediği basın toplantısında kulübün mali durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Basın toplantısının devam ettiği sırada salona girmeye çalışan 3 kişiye görevliler engel olmaya çalışınca bir anda arbede yaşandı. Şahıslardan birisi olay anında elini beline götürerek yanında bulunan silahı çekmek istese de buna görevliler engel oldu. Ardından şahıslar binadan çıkarıldı. Sonrasında bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinden araçla uzaklaşan eski Başkan Süleyman Urkay ve Tuncay Berber polis tarafından kulüp binasına yakın bir yerde gözaltına alındı. Süleyman Urkay'ın kardeşi Zafer Urkay'ın yakalanması için başlatılan çalışma ise devam ediyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak sürüyor.

(Semih Can Yılmaz/İHA)

Denizlispor'un eski Başkanı Urkay silahla kulübü bastı

Denizlispor, Ali Çetin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:10 Kaynak: İHA
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