Son Dakika Haberleri: Denizlispor'un eski başkanlarından Ali İpek, hayatını kaybetti
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Denizlispor'un eski başkanlarından Ali İpek, hayatını kaybetti

1 saat önce

Denizlispor Kulübünün eski başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonunun eski yöneticilerinden Ali İpek, yaşamını yitirdi.

Denizlispor'un eski başkanlarından Ali İpek, hayatını kaybetti, System.String[]
Denizlispor Kulübünün eski başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonunun eski yöneticilerinden Ali İpek, yaşamını yitirdi.
Denizlispor'da 1990-1992 ve 2005-2010 dönemlerinde başkanlık yapan, 1997-2004 yıllarında Haluk Ulusoy döneminde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Ali İpek, tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında hayatını kaybetti.
Evli ve iki çocuk babası olan Ali İpek'in vefatı nedeniyle Denizlispor Kulübü Yönetim Kurulunun yayımladığı mesajda, "Kulübümüzün eski başkanlarından Ali İpek'in vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Denizlispor'umuza büyük emekleri geçen Ali İpek'i rahmetle anıyor, camiamıza başsağlığı, ailesi, sevenlerine sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:15 Kaynak: AA
Haluk Ulusoy, Türkiye Futbol Federasyonu, Denizlispor, Ali İpek, Spor
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