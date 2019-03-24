Son Dakika Haberleri: Denizlispor'un Gol Makineleri

Denizlispor'un Gol Makineleri

1 saat önce

SPOR Toto 1. Lig'de son olarak deplasmanda Afjet Afyonspor'u 3-1 yenerek milli araya 54 puan ve zirvede 6 puanlık avantajla lider giren Denizlispor'da 4 futbolcu toplam 33 kez ağları sarsarak 8 takımın attığı gol sayısını geride bıraktı.

Denizlispor'un Gol Makineleri, System.String[]


SPOR Toto 1. Lig'de son olarak deplasmanda Afjet Afyonspor'u 3-1 yenerek milli araya 54 puan ve zirvede 6 puanlık avantajla lider giren Denizlispor'da 4 futbolcu toplam 33 kez ağları sarsarak 8 takımın attığı gol sayısını geride bıraktı. Yeşil-siyahlıların hücumdaki en önemli oyuncuları Mehmet Akyüz 10, Ziya ve Recep 8'er, Burak Çalık da 7 gol atarak Karabükspor, Elazığspor, Eskişehirspor, Giresunspor, İstanbulspor, Adanaspor, Balıkesirspor ve Boluspor'u geçti. 

Ümraniyespor ve Afjet Afyonspor da 26 haftada 33 kez ağları sarsarak 4 Denizlisporlu futbolcuya anca yetişti. Şampiyonluğa koşan Denizlispor'da atılan 43 golün 33'üne imza atan Mehmet, Recep, Ziya ve Burak kalan 8 haftada teknik direktör Yücel İldiz'in yine en önemli kozları olacak. Ege ekibinde 4 futbolcudan sonra takımın en skorer ismi ise ikinci yarıda Ankaragücü'nden kadroya dahil edilen Lanre Kehinde oldu. Nijeryalı forvet 7 maçta takımına 3 gollük bir katkı sağladı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:08 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İsviçreli Futbolcu Fabian Schar Ölümden Döndü A Milli Takımda Yeni İkili: Burak Yılmaz-Hakan Çalhanoğlu A Millilerin Moldova Maçının Biletleri Karaborsaya Düştü Şenol Güneş'in Okay Yokuşlu Raporu Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 14:17:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizlispor'un Gol Makineleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]