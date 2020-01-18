Denizlispor'un güveni tam - Son Dakika
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Denizlispor'un güveni tam

6 saat önce

SÜPER Lig'de ikinci yarıya Galatasaray deplasmanında başlayacak Yukatel Denizlispor'da camia başarıya inanıyor.

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SÜPER Lig'de ikinci yarıya Galatasaray deplasmanında başlayacak Yukatel Denizlispor'da camia başarıya inanıyor. Sezonun lik haftasında Galatasaray'ı 2-0 yenen yeşil-siyahlılarda tüm hazırlıklar tamamlanırken, Profesyonel Şube Sorumlusu Ali Fırat, yarın istedikleri sonucu alacaklarını söyledi. Teknik ekibe ve takıma güvendiklerini dile getiren Fırat, "Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor'a hafta içinde 2-0 kaybettik. Bu bizim moralimizi bozmadı. Galatasaray karşısında oyuncu arkadaşlarımız en iyi mücadelelerini ortaya koyacak. Tam 9 yıl sonra döndüğümüz Süper Lig'e Galatasaray galibiyetiyle başlamıştık. Yine kazanmamamız için neden yok" dedi.

Ege ekibinde sakatlıkları süren Sackey ve Bergdich ile cezalı Barrow Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Denizliszpor'un muhtemel 11'i şöyle;

"Stackhowiak - Zeki, Oğuz, Mustafa, Lopes, Murawski, Sacko, Aissati, Recep, Olcay, Rodallega"


Galatasaray, Denizlispor, Fırat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:43 Kaynak: DHA
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