Son Dakika Haberleri: Denizlispor'un hazırlık maçları programı belli oldu
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Denizlispor'un hazırlık maçları programı belli oldu

43 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Yukatel Denizlispor'da hazırlık maçı programı belli oldu.

Denizlispor'un hazırlık maçları programı belli oldu, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'e yükselen Yukatel Denizlispor'da hazırlık maçı programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı ekibin Afyonkarahisar'da kamp çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Yukatel Denizlispor'un Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda oynayacağı hazırlıklık maçlarının programının belli olduğu belirtildi.
İlk hazırlık maçında 18 Temmuz Perşembe günü Altay'la karşılaşacak yeşil-siyahlı ekibin 26 Temmuz'da Eskişehirspor, 29 Temmuz'da Ümraniyespor ve 1 Ağustos'ta Göztepe ile karşılaşacağı bildirildi.
Öte yandan bakıma alınan Denizli Atatürk Stadı'nda çim serilme işlemine başlanıldığı belirtildi.
Kulüp başkanı Ali Çetin ise sosyal medya hesabından "Bir gün herkes Denizlisporlu olacak, 1 günde 5 transfer, hedef ilk 5" paylaşımında bulundu.
Denizlispor, Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:14 Kaynak: AA
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