Denizlispor'un hazırlık maçları programı belli oldu

Spor
Toto Süper Lig'e yükselen Yukatel Denizlispor
'da hazırlık maçı programı belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı ekibin Afyonkarahisar'da kamp çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Yukatel Denizlispor'un Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda oynayacağı hazırlıklık maçlarının programının belli olduğu belirtildi.
İlk hazırlık maçında 18 Temmuz Perşembe günü Altay
'la karşılaşacak yeşil-siyahlı ekibin 26 Temmuz'da Eskişehirspor
, 29 Temmuz'da Ümraniyespor ve 1 Ağustos'ta Göztepe ile karşılaşacağı bildirildi.
Öte yandan bakıma alınan Denizli Atatürk Stadı'nda çim serilme işlemine başlanıldığı belirtildi.
Kulüp başkanı Ali Çetin
ise sosyal medya hesabından "Bir gün herkes Denizlisporlu olacak, 1 günde 5 transfer, hedef ilk 5" paylaşımında bulundu.