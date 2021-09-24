Üye Girişi
SPOR Denizlispor'un hedefi milli maç arası - Son Dakika

SPOR Denizlispor'un hedefi milli maç arası

24.09.2021 11:55

Denizlispor'un hedefi milli maç arasıDeniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - TFF 1'inci Lig ekibi Denizlispor'un Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Necip İrdem, geçen hafta Altınordu karşısında aldıkları mağlubiyeti Yılport Samsunspor maçında telafi etmek istediklerini belirterek, "İyi bir kadro...

Denizlispor'un hedefi milli maç arası

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA) - TFF 1'inci Lig ekibi Denizlispor'un Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Necip İrdem, geçen hafta Altınordu karşısında aldıkları mağlubiyeti Yılport Samsunspor maçında telafi etmek istediklerini belirterek, "İyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Milli maç arasından sonra takımımız istediğimiz seviyeye gelecek" dedi. Takımın özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren İrdem, "Samsunspor maçından güzel bir sonuç almak istiyoruz. Hedefimiz 3 puan. Takımımız tam oturmadı. Hala eksiklerimiz var. Belirli bir tempo düzeyini henüz yakalayamadık. Milli maç arasından sonra takım kapasitesi, kondisyon seviyesi yüzde 70 düzeyine gelecek. Geç kurulan bir takım olduğumuz için sezon başı kamp yapamadık. Bir haftada 3 maça çıktık. Altınordu mağlubiyetini Samsunspor'a karşı telafi etmek istiyoruz" diye konuştu.

Yönetim olarak ligin başlamasından kısa bir süre önce göreve geldiklerini hatırlatan Necip İrdem, "Ligin ilk maçını oynadıktan sonra transfer yasağını kaldırdık. 10 gün içerisinde 19 transfer yaptık. Kolay bir süreç değildi. Başkanımız Mehmet Uz ve yönetimimizin yaptığı büyük bir fedakarlık var. Transferlerimizin çoğu lig başladıktan sonra takıma katıldı. İlk iki maçta altyapı oyuncularımızla sahaya çıktık. İlk 6 haftada 6 puan topladık. Göreve geldiğimizde ilk 5-6 hafta puan beklentisi içine girmemiştik. Biraz özveri, biraz da şansla 6 puana ulaştık. İyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Milli maç arasından sonra takımımız istediğimiz seviyeye gelecek" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA ÇEÇENOĞLU: "BU LİGDE YENEMEYECEĞİMİZ HİÇBİR RAKİP YOK"

Denizlispor'un yeni transferlerinden Mustafa Çeçenoğlu ise geçen hafta Altınordu'ya karşı beklenmedik bir mağlubiyet aldıklarını belirtti. Samsunspor maçına iyi hazırlandıklarını dile getiren tecrübeli orta saha oyuncusu, "Herkes bu maçın bilincinde. Ona göre çalışmalarımıza devam ediyoruz. Samsunspor iyi ve güçlü bir takım. Yukarı sıralara oynamak için kurulan bir takım. Bu ligde bence gününde olan takım kazanıyor. Maça iyi başlayıp istediklerimizi yaparsak onlara karşı üstünlük kurabileceğimizi düşüyorum. Bu ligde yenemeyeceğimiz hiçbir rakip yok. İstediklerimizi yapabilirsek maçı kazanabiliriz" şeklinde konuştu.

SPOR Denizlispor'un hedefi milli maç arası
SPOR Denizlispor'un hedefi milli maç arası
SPOR Denizlispor'un hedefi milli maç arası
SPOR Denizlispor'un hedefi milli maç arası
SPOR Denizlispor'un hedefi milli maç arası
SPOR Denizlispor'un hedefi milli maç arası

Denizlispor, Samsunspor, Altınordu, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Denizlispor'un hedefi milli maç arası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak 12:12 Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı 12:07 Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı 11:56 İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı
Hakemin kararına tepki gösteren holigan grup, hakem yardımcısının içinde olduğu aracı yakmaya çalıştı 11:50 Hakemin kararına tepki gösteren holigan grup, hakem yardımcısının içinde olduğu aracı yakmaya çalıştı Aşı karşıtlarını destekleyen Erkan Petekkaya: Aşının uygulanma biçimine karşıyım 11:39 Aşı karşıtlarını destekleyen Erkan Petekkaya: Aşının uygulanma biçimine karşıyım Murat Ülker, zincir marketlere yönelik 11:18 Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin
Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar 10:36 Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar Son Dakika! Faiz indiriminin etkileri devam ediyor! Dolar, bir kez daha rekor kırdı 09:52 Son Dakika! Faiz indiriminin etkileri devam ediyor! Dolar, bir kez daha rekor kırdı

Son Dakika Haberleri
12:28 iPhone 13'ler Türkiye'de ön satışa açıldı! Fiyatları 10.999 TL ila 17.999 TL arasında değişiyor
12:11 Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak
12:07 Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı
12:00 Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti
11:55 İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı
11:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı
11:49 Hakemin kararına tepki gösteren holigan grup, hakem yardımcısının içinde olduğu aracı yakmaya çalıştı
11:46 Gürültü nedeniyle çıkan kavgada gelinin annesi hayatını kaybetti
11:38 Aşı karşıtlarını destekleyen Erkan Petekkaya: Aşının uygulanma biçimine karşıyım
11:24 ABD'de çirkin olay! Ida kasırgası toplantısında ekranlarda cinsel içerikli yayın yapıldı
iPhone 13'ler Türkiye'de ön satışa açıldı! Fiyatları 10.999 TL ila 17.999 TL arasında değişiyor iPhone 13'ler Türkiye'de ön satışa açıldı! Fiyatları 10.999 TL ila 17.999 TL arasında değişiyor         
12:28
Koronayla grip arasında hangi farklar var? Prof. Dr. Gerek, 3 belirti saydı Koronayla grip arasında hangi farklar var? Prof. Dr. Gerek, 3 belirti saydı         
12:09
Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti         
12:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı         
11:51
Gürültü nedeniyle çıkan kavgada gelinin annesi hayatını kaybetti Gürültü nedeniyle çıkan kavgada gelinin annesi hayatını kaybetti         
11:46
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi         
11:28
AK Partili il başkanından AK Partili il başkanından "Usulsüz ihale" çıkışı: Bir yerlerde bir yanlışlık var; vicdanen rahat değilim         
10:45
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Taliban, Hırsızlar için uygulanan Taliban, Hırsızlar için uygulanan "el kesme" cezasının geri geleceğini duyurdu         
09:35
Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası         
09:05
Korona semptomları değişti! İşte yeni belirtiler Korona semptomları değişti! İşte yeni belirtiler         
08:39
Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu         
22:00
Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi         
21:01
Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti         
18:53
Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak         
18:14
Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak         
16:21
5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti 5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti         
15:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 12:44:35. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR Denizlispor'un hedefi milli maç arası - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement