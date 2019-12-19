Denizlispor'un hocası Mehmet Özdilek: "Tur atlamak önemliydi" - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor'un hocası Mehmet Özdilek: 'Tur atlamak önemliydi' - Son Dakika Spor

Denizlispor'un hocası Mehmet Özdilek: "Tur atlamak önemliydi"

6 saat önce

Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk karşılaşmada elde ettikleri avantajla bugün kendi evlerinde tur atladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Denizlispor'un hocası Mehmet Özdilek:

Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk karşılaşmada elde ettikleri avantajla bugün kendi evlerinde tur atladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.


"Bakıldığı zaman burada bir üst tura çıkmak önemliydi." diyen Özdilek, "O anlamda oyuncularımı tebrik ediyorum. Ancak özellikle 2-0'dan 2-2'ye yakalanmak bizim gibi bir takım için çok da doğru bir davranış değil. Bununla ilgili muhakkak kendi içimizde analiz yapacağız. Özellikle bugün oynayan oyuncularımızın son halini görme adına maçın da bize önemli veriler verdiğini düşünüyorum. Kupada tabii ki gidebildiğimiz noktaya kadar gitmek için mücadele edeceğiz. Bugün kupa ayağını bitirdik, yarın itibarıyla lige döneceğiz." ifadelerini kullandı.


Karşılaşmada şans verdiği oyuncularının performansıyla ilgili bir soru üzerine Özdilek, şunları kaydetti:


"Bunu kendi içimizde muhakkak değerlendireceğiz. Tabii ki hazır olanlar var, beklediğimin altında kalanlar da çok fazla. Antrenman maçı da olsa kupa maçı da olsa lig maçı da olsa bizim anlayışımız, kaybetmeme ve kazanma odaklı olmak. Bugün özellikle ilk devrede ortaya koyduğumuz ciddiyet, kazanma arzusu çok yüksek. O anlamda evet ama ikinci yarı bunun tam tersi. Biraz rahatlama, biraz gevşeme... Bu da iki gol yememize sebep oldu. Ancak iki ayaklı bir müsabakada tur atlamak önemliydi, oyuncularımızı tebrik ediyorum."


Eroğlu: "Fırsatları değerlendirseydik en azından moral olabilirdi"


Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, mücadeleye iyi başladıklarını ancak bireysel hatadan yedikleri gollerle oyun düzenlerinin olumsuz etkilendiğini ifade etti.


Devre arasında oyuncularıyla konuştuğunu belirten Eroğlu, "Bunun devamında da ikinci yarı daha derli topluyduk ve topa sahip olarak oynadık. 2-2'den sonra fırsatlar geldi ama değerlendiremedik. Turu belki ilk maçta kaybettik ama maçı kazanma anlamında son fırsatları değerlendirseydik en azından moral olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.


Eroğlu, bugünkü maçta birçok genç oyuncunun performansını görme imkanı bulduklarını ve artık lige odaklanacaklarını sözlerine ekledi.


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:52 
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